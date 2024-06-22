السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يعمل الشهر العقاري السبت؟.. تعرف على المواعيد

الشهر العقاري
الشهر العقاري

يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية.

 

مواعيد عمل الشهر العقاري 2024

ويستمر عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق التابع لوزارة العدل على فترتين صباحية ومسائي تبدأ من ٩ صباحا حتى الساعة الثانية لتبدأ الفترة المسائية من ٢ ونصف مساءا.

وتبدأ مواعيد العمل من يوم السبت إلى يوم الخميس، والعطلة الرسمية تكون يوم الجمعة.

خطوات حجز موعد فى الشهر العقارى 2024

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الشهر العقاري على الموقع الإلكتروني

ويمكن توفير الوقت والجهد بدلا من الذهاب وذلك من خلال الدخول على  بوابة مصر الرقمية أو تطبيق «أرغب في عمل توكيل» مع الحجز المسبق.

 

خدمات الشهر العقاري 2024

تقدم مصلحة الشهر العقاري ومكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل عددا من الخدمات التي يرغب المواطنون في الحصول عليها وهي «حفظ أصول المحررات التي جرى شهرها، منح جميع أنواع الشهادات العقارية، توثيق العقود المختلفة، إعداد وتجهيز فهارس المحررات، إثبات المحررات داخل دفاتر الشهر العقاري، تصوير جميع المحررات التي يطلب شهرها، منح صور من المحررات التي جرى شهرها ومن مرفقاتها».

 

فروع الشهر العقاري 2024

وسبق أن وزارة العدل انشأت فروع للشهر العقارى والتوثيق من خلال التوسع في افتتاح المكاتب المميزة داخل المولات التجارية والأندية الكبرى؛ للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر، فبلغ عدد المكاتب 578 فرعا على مستوى الجمهورية في الأقاليم والأندية والمولات بينما تبلغ عدد المكاتب التي تعمل في الفترة المسائية فقد بلغ عددها في 2023 إلى 153 فرعا.

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