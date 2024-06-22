السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق عقار مكون من 5 طوابق بمدينة 6 أكتوبر

حريق عقار - أرشيفية
حريق عقار - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل عقار مكون من 5 طوابق فى الحى السابع بمدينة 6 أكتوبر.

السيطرة على حريق في عقار 5 طوابق بمدينة 6 أكتوبر 

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق  داخل عقار مكون من 5 طوابق فى الحى السابع بمدينة  6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات وإخماد الحريق، فيما أصيب شخصان بحالة اختناق.

وكشف الفحص الأولى عن أن الحريق اندلع فى الطابق الأول نتيجة ماس كهربائى تسبب فى التهام النيران محتويات الطابق الأول والأرضى من العقار، والذى يستخدم كمخزن للموبيليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

امن القاهرة النيابة العامة وزارة الداخلية حبس سرقة مدينة 6 أكتوبر حريق

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