السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته حرقًا فى كرداسة

حبس متهم - أرشيفية
حبس متهم - أرشيفية

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بقتل زوجته حرقًا، بسبب وجود خلافات أسرية بينهما بمنطقة كرداسة في الجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بوفاة سيدة إثر إصابتها بحروق بمناطق متفرقة بالجسد بمنطقة كرداسة.

تجديد حبس المتهم بقتل زوجته حرقًا في كرداسة 

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة مصابة بحروق بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، وبسؤال أهلية المجني عليها، اتهموا زوجها بالتسبب في وفاتها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على الزوج المتهم بقتل زوجته، وتم اقتياده لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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