السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشارى نفسى تنصح بقطع المصروف عن المراهقين فى الإجازة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

نصحت الدكتورة سهام حسن، استشاري الطب النفسي، أولياء الأمور، بقطع المصروف عن الأطفال في سن المراهقة خلال الإجازة، وتوجيههم للعمل خلال الصيف.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه من الأفضل استغلال طاقة المراهقين، ودفعهم للعمل فترة الصيف، مردفة: "لما نسحب الأجهزة الإلكترونية من الأبناء لازم تستبدليه بنشاط، وتعلميه أن يتولى مسئولية نفسه".

وأضافت: "ممكن يشتغل أي حاجة بسيطة، وقت الصيف، ويجب أن يفهم أن مسئوليتك توفير الأكل والشرب ومصاريف التعليم، وممكن طقم واحد كل شهر، أما الأشياء الأخرى عليه أن يوفر ثمنها بنفسه".

 

اقرأ أيضًا:

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يوجّه رسالة لطلاب الثانوية بسبب كلمة "تتلظى" (فيديو)

المراهقة استشاري الطب النفسي الستات مايعرفوش يكدبوا الأكل والشرب ومصاريف التعليم

مواد متعلقة

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يوجه رسالة لطلاب الثانوية بسبب كلمة "تتلظى" (فيديو)

خبير يكشف مفاجأة عن نتائج استطلاع رأى لشكل الحكومة الإسرائيلية مستقبلًا

مياه ملوثة ومجاعة حقيقية.. "القاهرة الإخبارية" ترصد الوضع الإنسانى الكارثى فى غزة

الصين تتوعد بالرد بحزم على تصرفات الفلبين فى بحر جنوب الصين

"يونيسف": لا صراع فى العالم سقط فيه هذا العدد من الأطفال مثل غزة

"القاهرة الإخبارية" تكشف تداعيات فرض واشنطن قيودًا على صناعة الرقائق الصينية

بسبب تصاعد هجمات الحوثيين.. أوروبا تسعى لزيادة قواتها فى البحر الأحمر للضعف

الصين تحذر من حرب تجارية حال استمرار الاتحاد الأوروبى فى التصعيد

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

لاعبو الزمالك يرغبون فى خوض مباراة القمة وعدم الانسحاب (خاص)

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

كشف ملابسات تغيب طالب أجنبى فى الوايلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين