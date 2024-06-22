استشارى نفسى تنصح بقطع المصروف عن المراهقين فى الإجازة

نصحت الدكتورة سهام حسن، استشاري الطب النفسي، أولياء الأمور، بقطع المصروف عن الأطفال في سن المراهقة خلال الإجازة، وتوجيههم للعمل خلال الصيف.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، إنه من الأفضل استغلال طاقة المراهقين، ودفعهم للعمل فترة الصيف، مردفة: "لما نسحب الأجهزة الإلكترونية من الأبناء لازم تستبدليه بنشاط، وتعلميه أن يتولى مسئولية نفسه".

وأضافت: "ممكن يشتغل أي حاجة بسيطة، وقت الصيف، ويجب أن يفهم أن مسئوليتك توفير الأكل والشرب ومصاريف التعليم، وممكن طقم واحد كل شهر، أما الأشياء الأخرى عليه أن يوفر ثمنها بنفسه".

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