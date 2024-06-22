السبت 22 يونيو 2024
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"إكسترا نيوز" ترصد آخر تطورات الأوضاع فى رفح الفلسطينية (فيديو)

جريدة الدستور

كشف محمد عادل، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر التطورات على الجانب المصري من معبر رفح.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها على الصعيد الميداني داخل مختلفة قطاع غزة وبالتحديد في مدينة رفح الفلسطينية بحكم أننا نقف هنا من أمام معبر رفح من الجانب المصري أي على بعد أمتار من مدينة رفح الفلسطينية".

وأضاف: "نسمع دوي الانفجارات بشكل كبير ومستمر، وكذلك نرى تصاعدا لأعمدة الدخان بشكل مكثف جراء الانفجارات وجراء القصف المدفعي، وكذلك الغارات الجوية العنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شرقي وفي غربي وفي وسط مدينة رفح الفلسطينية".

اكسترا نيوز رفح الإحتلال الإسرائيلي

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