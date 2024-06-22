السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمضان عبدالمعز يكشف أجر من مات وهو يحج

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الحجاج انتهوا من أداء مناسك الحج وعادوا لأوطانهم وبعض الحجاج ما زالوا بالأراضي المقدسة.


وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن النبي عليه السلام قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"، فالنبي وعد بذلك وهو لا ينطق عن الهوى.

أجر من مات خلال أداء مناسك الإحرام


وتابع، أن بعض الحجاج اختار الله أن يقبض أرواحهم وهم محرمون، مقدمًا التعزية لأهاليهم قائلًا: "من مات محرمًا يبعث يوم القيامة ملبيًا"، مشيرًا إلى أن يوم القيامة يقول الله عن هذا المشهد "وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْسًا"، ووسط  هذا الموقف المهيب يوم القيامة، الذي تهتز له القلوب فهو الفزع الأكبر نجد هؤلاء الحجاج وهم يلبون "لبيك اللهم لبيك"، موضحًا أن الحجاج الذين قبضوا وهم في الإحرام لا تغطى وجوههم بالأكفان، لأنهم محرمون وهم بمثابة الشهداء. 
  

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