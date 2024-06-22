تفاصيل دعوة أعضاء صندوق تكافل الصحفيين لاجتماع الجمعية العمومية

تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، وجه مجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين، الدعوة للزملاء الأعضاء بالصندوق لاجتماع الجمعية العمومية، إعمالا لنص المواد من ٢٢ إلى ۲۸ من اللائحة، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق ۲۰۲٤/٧/٢٨م) بمبنى النقابة، للاجتماع الأول.

وإذا لم يكتمل النصاب القانونى يكون الانعقاد الثانى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم بحضور ١٠٪ من الأعضاء، الذين لهم حق التصويت، أو خمسين عضوًا أيهما أقل، ولا يسمح للأعضاء، الذين لم تمض على عضويتهم (٦) أشهر بالتصويت فى الانتخابات.

يأتي ذلك تنفيذا للائحة الصندوق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع العلم بأن التسجيل بالكشوف سيبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلى:-

١ - إقرار الميزانية، وحساب الإيرادات والمصروفات عن عامی ۲۰۲۳،۲۰۲۲.

٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات.

3 - اعتماد تعیین مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

٤- اعتماد الدراسة الاكتوارية للصندوق.

ه- إجراء الانتخابات لعدد (٦) أعضاء المجلس الإدارة.

6- ما يستجد من أعمال.

