السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل دعوة أعضاء صندوق تكافل الصحفيين لاجتماع الجمعية العمومية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية، وجه مجلس إدارة صندوق تكافل الصحفيين، الدعوة للزملاء الأعضاء بالصندوق لاجتماع الجمعية العمومية، إعمالا لنص المواد من ٢٢ إلى ۲۸ من اللائحة، في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق ۲۰۲٤/٧/٢٨م) بمبنى النقابة، للاجتماع الأول.

وإذا لم يكتمل النصاب القانونى يكون الانعقاد الثانى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم بحضور ١٠٪ من الأعضاء، الذين لهم حق التصويت، أو خمسين عضوًا أيهما أقل، ولا يسمح للأعضاء، الذين لم تمض على عضويتهم (٦) أشهر بالتصويت فى الانتخابات.

 

قد تكون صورة ‏‏كعب تذكرة‏ و‏نص‏‏

 

يأتي ذلك تنفيذا للائحة الصندوق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع العلم بأن التسجيل بالكشوف سيبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا. 

ويتضمن جدول الأعمال ما يلى:-
١ - إقرار الميزانية، وحساب الإيرادات والمصروفات عن عامی ۲۰۲۳،۲۰۲۲.
٢- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية، وتقرير مراقب الحسابات.

3 - اعتماد تعیین مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.
٤- اعتماد الدراسة الاكتوارية للصندوق. 

ه- إجراء الانتخابات لعدد (٦) أعضاء المجلس الإدارة. 

6- ما يستجد من أعمال.
 

txt

نقابة الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر

txt

غدًا.. بروتوكول تعاون بين نقابتي الصحفيين المصرية والفلسطينية

 

الهيئة العامة للرقابة المالية صندوق تكافل الصحفيين تكافل الصحفيين الجمعية العمومية الانتخابات الميزانية مراقب الحسابات

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

لاعبو الزمالك يرغبون فى خوض مباراة القمة وعدم الانسحاب (خاص)

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

كشف ملابسات تغيب طالب أجنبى فى الوايلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين