السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عامل يمزق جسد صديقه بـ"سكين" بسبب خلافات مالية فى القليوبية

المجنى عليه
المجنى عليه

شهدت قرية أجهور الكبرى دائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث مزق عامل جسد عامل زميله بالسكين حتى الموت بسبب الخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العقيد عمرو البشير، مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغ من الأهالى بمقتل عامل على يد زميله في قرية أجهور الكبرى بطوخ دائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة شخص يدعى "وليد. ف. إبراهيم"، 40 سنة، عامل به عدة طعنات في الصدر وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى "خالد.م.ا" 30 سنة، تشاجر مع المجنى عليه بسبب مطالبة المتهم المجنى عليه بدفع أجرة يومية عمل معه، فرفض ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات في الصدر فسقط على الأرض غارقًا في دمائه وأفاد شهود عيان أن المجنى عليه عامل باليومية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وجار فحص مسرح الجريمة وسؤال شهود العيان والبحث عن كاميرات مراقبة في مكان الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

قرية أجهور مصرع عامل امن القليوبية جريمة قتل مدينة طوخ

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