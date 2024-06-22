السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شريف عثمان يحصد فضية المجموع بكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي ويتأهل لباريس 2024

الرباع البارالمبي
الرباع البارالمبي شريف عثمان

حصد الرباع البارالمبي شريف عثمان الميدالية الفضية في المجموع بمنافسات وزن 65 كجم، في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي المقامة حاليا في جورجيا، بعدما احتل المركز الخامس عقب رفع ثقل 192 كجم.

وتمكن البطل المصري البارالمبي من حجز بطاقة التأهل المباشر للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 8 سبتمبر من العام الجاري.

ويترأس بعثة منتخب مصر في جورجيا، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني محمد غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.

شريف عثمان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية رفع الأثقال البارالمبي رحاب رضوان البطل محمد المنياوي يحقق الميدالية البرونزية ويحل ثالث ا عالمي ا في رفع الأثقال لذوي الهمم

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