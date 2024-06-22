السبت 22 يونيو 2024
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خالد محروس: نهدف لعرض "نوستالجيا 80.90" في كل مسارح مصر

جريدة الدستور

عبر الفنان خالد محروس عن سعادته بالنجاح التي حققه العرض المسرحي نوستالجيا 80.90، قائلا إن العرض تم تقديمه على أكثر من مسرح خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه يحارب من خلاله البيروقراطية والروتين ويناقش مشكلات السوشيال ميديا بشكل مختلف ما بين الثمانينيات حتي الفترة الحالية.

وقال الفنان خالد محروس في بيان صادر له اليوم السبت، إنه يقدم في العمل شخصية رجل كبير متزوج ويحدث من خلاله العودة إلى زمن ماضي من خلال مفارقات تكشف الفروق الواضحة بين الماضي والحاضر ومدي تأثيرها على الأجيال الجديدة، من خلال عرض فني استعراضي اجتماعي عن جماليات الثمانينيات والتسعينيات.

وأشار خالد محروس إلى أنه يهدف خلال العرض إلى كثير من الأمور التي تخص المواطن المصري، مؤكدا أنهم يهدفوا أيضاً لتقديم العرض في محافظات مختلفة ومدن جديدة مثل الإسكندرية وبور سعيد وسوهاج وغيرها.

وأوضح أن العرض المسرحي الذي تقدمه فرقة السامر المسرحية هو تابع للثقافة الجماهيرية التي خلقت لخدمة الشعب وهي جهة خدمية وليست إنتاجية، تهدف إلى تقديم وجبة ترفيهية توعوية من خلال عدد من العروض المسرحية التي من خلالها ايضاً تقدم مواهب كبيرة في جميع المجالات الفنية.

ونوه بأن الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة قد بذل مجهودا كبيرا لخروج العرض بهذا الشكل موجها له الشكر على كل ما يفعله في جميع قصور الثقافة، مؤكدا أنه مهتما بشكل كبير بأن يظهر المسرح بشكل جيد في الثقافة الجماهيرية.

خالد محروس نوستالجيا 80 90 البيروقراطية عرض فني استعراضي اجتماعي الثمانينيات العرض المسرحي

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