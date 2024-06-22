إنجازات 30 يونيو.. 100 مليار جنيه إيرادات شركات قطاع الأعمال العام

نفذت شركات قطاع الأعمال العام عدة مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية والتي تسهم في تنمية قطاع الأعمال العام، وهو ما ترصده “الدستور” في السطور التالية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.

ويعد مشروع رفع زيادة تركيز خامات الفوسفات بتكلفة تبلغ نحو 400 مليون دولار عبر التعاون بين شركة النصر للتعدين إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال والقطاع الخاص المصري والأجنبي من المشروعات الهامة التي يتم العمل عليها حاليا.

تطوير الدلتا للصلب بتكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار

كما تم العمل على تطوير مصنع الدلتا للصلب بتكلفة تبلغ نحو 45 مليون دولار حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجاري العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية، وتم التعاون مع إحدي شركات قطاع الخاص لإنتاج البيلت ورفع الطاقة به إلى نحو 500 ألف طن.

وتم التعاون بين قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع من أجل الاستفادة من خامات الحديد في مناجم شركة الحديد والصلب المصرية من أجل انشاء مصنع جديد للحديد والصلب وجاري العمل على وضع الدراسات الخاصة به.

كما ارتفعت مؤشرات نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي المنتهي في يونيو الجاري من نحو 70 شركة يوجد بها نحو أكثر من 50 شركة رابحة استطاعت تحقيق نحو 18 مليار جنيه صافي أرباح ونحو 100 مليار جنيه تتصدر خلالهم شركة مصر للألومنيوم قائمة الشركات حيث نجحت في تحقيق أرباح بنحو 6 مليارات جنيه صافي ربح خلال هذا العام.

الجدير بالذكر أن المشروعات القومية الكبرى في قطاع الأعمال العام تسهم في تنمية الإيرادات وتعمل علي دعم الاقتصاد القومى مما يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد القومى.