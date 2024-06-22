السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موقف سيف الجزيري من اللحاق بمواجهة القمة أمام الأهلي

الجزيري
الجزيري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق من اللحاق بمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

وغاب الجزيري عن الزمالك منذ عودته من معسكر المنتخب التونسي الأخير بسبب الإصابة التي تعرض لها مع نسور قرطاج.

وقال مصدر داخل الزمالك: "الجزيري لن يلعب بمباراة القمة واللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية حتى الآن ولازال يعاني من الإصابة حتى الآن".

ويعاني الزمالك من نقص هجومي في ظل تواجد البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق في بلاده ورفضه العودة إلى مصر والمطالبة بفسخ تعاقده مع الفريق.

وسبق أن أشاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء لاعبي فريقه في مباراة فاركو التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللاعبون قدموا المطلوب منهم، والمباراة لم تكن سهلة كما يراها البعض، وفاركو فريق منظم ويجيد التحولات الهجومية، وكان منافسًا صعبًا".

وتابع: "الزمالك حقق الفوز لأن الفريق نفذ المطلوب، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز، ونستحق الثلاث نقاط، ونهدي الفوز للجماهير".

وفيما يخص عدم الدفع بمحمد عاطف في لقاء اليوم قال: "اللاعب تعرض لإصابة في الركبة، ولم يخض تدريبات كافية، ومباراة اليوم كانت مناسبة له، وانضم للقائمة في حالة احتياجنا له في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف المدير الفني أن مباراة اليوم شهدت مشاركة عدد من اللاعبين أمثال محمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا وهم يملكون الجودة، وستكون لهم فرصة للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.

وقال جوميز: "لم أتحدث مع اللاعبين بشأن المباراة المقبلة في الدوري أمام الأهلي كما تردد، لكن من الناحية الفنية أجعل اللاعبين في حالة جاهزية مستمرة، وأنا مدير فني وأؤدي دوري وفقًا للمباريات التي أراها أمامي واذا تغيرت أي أمور لا تخصني، فأنا أحترم قرار مجلس الإدارة".

واختتم المدير الفني قائلًا: "إذا أردنا الاستعانة باللاعبين الصغار يجب أن نتقبل وجود أخطاء منهم، وألا نذبح من يخطئ،  لكن مهمتي أن أساعد اللاعبين في تطوير أدائهم".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة.

الزمالك سيف الدين الجزيري الجزيري الاهلى مواجهة الأهلى بطوله الدورى

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

لاعبو الزمالك يرغبون فى خوض مباراة القمة وعدم الانسحاب (خاص)

لطلاب الثانوية العامة.. أول رد من "التعليم" على معنى "تتلظى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين