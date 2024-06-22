السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى يشيد بتحركات الحكومة لضبط منظومة الحج

محمد عبدالله زين
محمد عبدالله زين الدين

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب "مستقبل وطن" بالبحيرة، أن ما شهده موسم الحج الحالي من ارتفاع في أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين يتطلب إعادة النظر في ضوابط منظومة الحج وجميع الإجراءات المتعلقة بتنظيم موسم الحج.

وأشار النائب، في تصريحات له اليوم، إلى أهمية تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بشأن تشكيل خلية إدارة أزمة الحجاج، وذلك بهدف عبور الأزمة في المقام الأول، ثم الوقوف على ملابسات ما حدث.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التوصل إلى الأسباب الحقيقية التي تسببت في ارتفاع عدد المفقودين والمتوفين، ومحاسبة المتورطين في ذلك الأمر، سواء كانت شركات السياحة أو السماسرة.

سحب ترخيص 16 شركة سياحة

ولفت زين الدين إلى ما انتهت إليه خلية أزمة الحجاج بشأن تكليف رئيس مجلس الوزراء بسحب ترخيص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، وإحالة مسئوليها للنيابة.

وأكد ضرورة الخروج من أزمة موسم الحج الحالي بتوصيات ونتائج للاستفادة منها في الموسم المقبل، لمنع تكرار تلك الأزمة.

ودعا "زين الدين" إلى ضرورة  توحيد إجراءات الحج من خلال بوابة الحج فقط، للحفاظ على حقوق وأرواح وحقوق الحجاج.

كما دعا إلى ضرورة تنظيم تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية قبيل موسم الحج، لحماية المواطنين من السماسرة والكيانات والشركات الوهمية التي تستغل المواطنين وتوهمهم بتوفير الحج لهم بأسعار رخيصة.

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النائب محمد عبد الله زين الدين حزب مستقبل وطن مستقبل وطن موسم الحج الحالي الحجاج

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