السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غالية بن علي تكشف عن تعرضها لوعكة صحية: "ابتعدوا عن الضجيج"

غالية بن علي
غالية بن علي

كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي، عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، موضحًًة أن سبب ذلك يرجع لانشغال الجسد بالآخرين، مؤكدة خجلها من الإفصاح عن ذلك في ظل الأحداث المأساوية.

ونشرت النجمة غالية بن علي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مجموعة من الصور لها وعلقت عليها: “أتعافى ببطء بعد وعكة صحية سببها في الأغلب عدم الانتباه لنداءات جسد يهرم ويشيخ بسبب الانشغال بنداءات القلب المليء بالآخرين.. أخجل من الشكوى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلي في شمال وجنوب العالم والمجاعة التي يواجهونها حاليًا.” 

وأضافت: “أخجل من ذلك، ولكنني أريد أن أعتذر عن سكوتي وأشرح سبب عدم ردي على كل الرسائل، أشارككم هذه الوصفة التي قد تكون الدواء المناسب لما بي وبكم وبنا”. 

من مسلسل "فرح ليلى" إلى العالمية.. غالية بن علي تروي قصة نجاحها

واختتمت غالية بن علي حديثها بتوجيهها نصيحة لجمهورها قائلًة: “حافظوا على الزيتون، فأوراقه أغلى من الذهب لصحتنا، انتقوا الأشعار التي تطرق باب مسامعكم كما ينتقي الطبيب الدواء المناسب للقضاء على المغص، انتقوا الموسيقى التي تذوب روحها كالماء الذي يروي عطشكم، ابتعدوا عن الضجيج فهو مثل زنانة العدو يتفانى في إجهاد النفس وقبض الروح”.

الفنانة التونسية غاليه بن علي التونسية غالية بن علي غالية بن علي وعكة صحية الأحداث المأساوية

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

مدحت الكمار: دور مصر محوري في قطاع غزة ومزاعم إسرائيل بخصوص معبر رفح سافرة ومختلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

شيخ الأزهر: هناك علاقة تطابق بين معنى الحق ومفهوم الوجود

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024

"أوقاف مطروح" تفتتح مسجدين بمدينة الحمام استعدادًا لشهر رمضان

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

النيابة تستدعى زوجة إمام عاشور فى واقعة "مول الشيخ زايد"

لاعبو الزمالك يرغبون فى خوض مباراة القمة وعدم الانسحاب (خاص)

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

كشف ملابسات تغيب طالب أجنبى فى الوايلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين