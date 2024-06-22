غالية بن علي تكشف عن تعرضها لوعكة صحية: "ابتعدوا عن الضجيج"

كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي، عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، موضحًًة أن سبب ذلك يرجع لانشغال الجسد بالآخرين، مؤكدة خجلها من الإفصاح عن ذلك في ظل الأحداث المأساوية.

ونشرت النجمة غالية بن علي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مجموعة من الصور لها وعلقت عليها: “أتعافى ببطء بعد وعكة صحية سببها في الأغلب عدم الانتباه لنداءات جسد يهرم ويشيخ بسبب الانشغال بنداءات القلب المليء بالآخرين.. أخجل من الشكوى في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلي في شمال وجنوب العالم والمجاعة التي يواجهونها حاليًا.”

وأضافت: “أخجل من ذلك، ولكنني أريد أن أعتذر عن سكوتي وأشرح سبب عدم ردي على كل الرسائل، أشارككم هذه الوصفة التي قد تكون الدواء المناسب لما بي وبكم وبنا”.

واختتمت غالية بن علي حديثها بتوجيهها نصيحة لجمهورها قائلًة: “حافظوا على الزيتون، فأوراقه أغلى من الذهب لصحتنا، انتقوا الأشعار التي تطرق باب مسامعكم كما ينتقي الطبيب الدواء المناسب للقضاء على المغص، انتقوا الموسيقى التي تذوب روحها كالماء الذي يروي عطشكم، ابتعدوا عن الضجيج فهو مثل زنانة العدو يتفانى في إجهاد النفس وقبض الروح”.