موعد رسامة كهنة جدد بيد البابا تواضروس

كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يترأس رسامة كهنة جدد لإيبارشيات القاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر في 6 يوليو 2024.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن تتم رسامة الكهنة الجدد في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مؤكدًا أن البابا يعمل خلال الفترة على عقد لقاءات مع المرشحين للكهنوت في مقره بالكاتدرائية المرقسية.

ويسيم البابا الكهنة الجدد للقاهرة والإسكندرية، وإفريقيا وبلاد المهجر، بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة.

وتبدأ الكنيسة الأرثوذكسية صوم الرسل في 24 يونيو 2024، بإقامة صلوات القداسات الإلهية على مدار فترة الصوم والذي يستمر حتى 12 يوليو 2024.