الشمال يموت جوعًا.. العالم ينتفض ضد سياسة التجويع في غزة

تصدر وسم شمال غزة يموت جوعًا منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، بعدما شاهدته غزة في الأيام الأخيرة من مآساة إضافية جديدة تتمثل في ظاهرة الجوع الشديد التي عمت شمال القطاع بأكمله.

إذ شهد قطاع غزة، خاصة الشمال منه، كارثة إنسانية جراء التدهور الحاد في الأوضاع الصحية، بسبب انتشار الأوبئة والمجاعة التي ضربته.

في "الدستور" نرصد كيف تفاعل المتابعون مع وسم #شمال_غزة_يموت_جوعا بالسطور التالية:

باستخدام أداة الرصد "جوجل تريند" تبين أنه ظل الوسم محتل "التريند" لمدة يومين متواصلين حتى كتابة تلك السطور، إذ تم تداوله بمعدل 60 منشور في الدقيقة الواحدة يوم 21 من يونيو، بينما ارتفع معدل تداوله يوم 22 من يونيو ليصل إلى 90 منشور في الدقيقة الواحدة تحديدا في الساعة 12.20 ظهرًا، بينما وصل إلى أعلى معدلاته في اليوم نفسه بمعدل 100 منشور في الدقيقة في الساعة 2:12 مساءً.

واحتلت مدينة بورسعيد المركز الأول في تداول الوسم، تلتها محافظة بني سويف، ثم محافظة المنوفية، وجاءت في المركز الرابع محافظة كفر الشيخ من حيث تداول المنشور.

كما جاء وسم #شمال_غزة _يموت_جوعا ليكون ضمن "الهاشتاجات" التي سجلت ازديادًا مستمرًا.

كما أنه وباستخدام أداة الرصد tweet binder تبين أنه تم تداول 200 منشور يحملون الوسم، مثل فيهم "بوستات" إعادة النشر المركز الأول 163 منشور بنسبة 81.5% كما جاء في المركز الثاني منشورات الرد على 18 بنسبة 9%.

وفي السياق قال مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية في تصريحات تليفزيونية إن الوضع في محافظتي غزة والشمال سيئ جدا متابعًا " نعمل بالحد الأدنى في المنظومة الصحية في ظل عدم وجود مستلزمات ومستهلكات طبية وأدوية".

كما أكد أبو صفية وجود مخاوف من عودة المجاعة مجددًا، وذلك وسط انعدام توفر الأطعمة ذات القيمة الغذائية المتنوعة موضحًا أنه نحو 214 طفلًا وصلوا المستشفى خلال 14 يوما، تظهر عليهم علامات سوء التغذية"

كما أضاف أبو صفية أن بين هؤلاء الأطفال "أكثر من 50 حالة تعاني من سوء تغذية متقدم، و6 حالات وضعها حرج وأنه يتم التعامل معها في قسم العناية المركزة".

وكذلك أشار إلى أن "هؤلاء الأطفال يعيشون فقط على محاليل الإنعاش، ولا يتوفر لهم الحليب أو الغذاء الخاص مما يشكل تهديدا على حياتهم".

تقرير الأمم المتحدة يحذر

يٌذكرأنه قد أفاد تقرير حول الأمن الغذائي في قطاع غزة بأن المجاعة وشيكة في الجزء الشمالي من القطاع، وأنه ومن المتوقع أن تحدث في الفترة بين الوقت الراهن في المحافظتين الشماليتين اللتين يوجد بهما نحو 300 ألف شخص.

تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي- الصادر اليوم- قال إن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد تم تجاوزه بشكل كبير، وإن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يتقدم بوتيرة قياسية نحو العتبة الثانية للمجاعة. وذكر أن معدلات الوفيات غير الناجمة عن إصابات الرضوح ــ وهي المؤشر النهائي للمجاعة ــ تتسارع ولكن البيانات تظل محدودة، كما هو الحال في مناطق الحروب.

كذلك أفاد التقرير أيضا بأن جميع سكان غزة يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ، كما أوضح أن نصف عدد السكان وهم 1.1 مليون شخص في غزة قد استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويعانون من الجوع الكارثي (وهو المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) والتضور جوعا.

وأكد التقرير أن هذا يعد أكبر عدد من الأشخاص على الإطلاق يواجه جوعا كارثيا، يتم تسجيله من قبل نظام تصنيف الأمن الغذائي، وضعف العدد في المرحلة الخامسة من التصنيف الصادر قبل ثلاثة أشهر فقط.

وبدورها حذرت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بقولها "إن الناس في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن، وتابعت "أن السرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية- التي هي من صنع البشر- في غزة أمر مرعب".

كما أوضحت أنه يجب الحذر من عدم وجود سوى نافذة صغيرة للغاية لمنع حدوث مجاعة كاملة، وقالت إن ذلك يتطلب الوصول الفوري والكامل إلى شمال غزة، "إذا انتظرنا حتى يتم إعلان المجاعة، فسيكون الأوان قد فات، وسيموت آلاف آخرون".