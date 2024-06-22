السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يوجه رسالة لطلاب الثانوية بسبب كلمة "تتلظى" (فيديو)

جريدة الدستور

رصدت كاميرا برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" آراء طلاب الثانوية العامة أمام لجان امتحان اللغة العربية للثانوية العامة اليوم السبت.

 

ومال أغلب الطلاب، إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، إلا أن النحو كان بحاجة للتركيز، واشتكى بعضهم من طول قطعة القراءة.

 

وعلقت الإعلامية منى عبدالغني، على التقرير المصور، قائلة: "لكل مجتهد نصيب".

 

كما وجهت الإعلاميتان منى عبدالغني، ومها الصغير، رسالة للطلاب بسبب الجدل المثار حول كلمة "تتلظى" التي جاءت في الامتحان، وقالوا: "متشدوش أوي على كلمة، وركزوا في الامتحانات القادمة".

 

وقالت مها الصغير، إن كلمة تتلظى تعني الحرارة الشديدة، وورودها في جملة "فلا تتلظى الصدور لنعمتك"، تعني الحقد وعدم تقدير النعمة. 

الستات مايعرفوش يكدبوا 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مها الصغير تتلظى الامتحانات الثانوية العامة

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