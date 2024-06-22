"دكتور عدوة".. محمد سعد يعود للسينما بفيلم جديد

تعاقد الفنان محمد سعد، على فيلم سينمائي جديد، يعود من خلاله لعالم الفن، بعد غياب دام لـ 5 سنوات، وسيكون الفيلم تحت قيادة المخرج وائل إحسان.

وشارك الفنان محمد سعد، الجمهور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة له، أثناء تعاقده على الفيلم الجديد الذي سيحمل اسم دكتور عدوة، والذي سيعيد الفنان محمد سعد لعالم السينما من جديد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سعد في السينما فيلم الكنز 2، وشاركه في بطولته كل من: محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، وغيرهم من الفنانين، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وعرض الفيلم عام 2019.