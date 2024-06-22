السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"دكتور عدوة".. محمد سعد يعود للسينما بفيلم جديد

محمد سعد
محمد سعد

تعاقد الفنان محمد سعد، على فيلم سينمائي جديد، يعود من خلاله لعالم الفن، بعد غياب دام لـ 5 سنوات، وسيكون الفيلم تحت قيادة المخرج وائل إحسان.

وشارك الفنان محمد سعد، الجمهور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة له، أثناء تعاقده على الفيلم الجديد الذي سيحمل اسم دكتور عدوة، والذي سيعيد الفنان محمد سعد لعالم السينما من جديد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سعد في السينما فيلم الكنز 2، وشاركه في بطولته كل من: محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد زكي، وغيرهم من الفنانين، قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وعرض الفيلم عام 2019.

الفنان محمد سعد محمد سعد دكتور عدوة عالم الفن فيلم سينمائي جديد محمد سعد يعود للسينما بفيلم جديد بعد غياب

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