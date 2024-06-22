"المهندسين" تعلن تشكيل المرحلة الأولى من لجان النقابة العامة

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن انتهاء المرحلة الأولى من تشكيل لجان النقابة العامة للمهندسين، لافتة إلى أنه يجري الانتهاء من تشكيل باقي اللجان وسيعلن عن تشكيلها في حينه.

وسبق أن أعلنت النقابة عن فتح باب التقديم لعضوية لجان النقابة العامة التطوعية، سواء إلكترونيًا، أو ورقيًا لدى مكتب الأمين العام المساعد، حيث استمر فتح باب تلقي طلبات التقدم للعضوية، حتى الأربعاء 15 مايو 2024.

وجاء ذلك تفعيلًا لقرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، خلال اجتماعه، حيث اتخذ قرارًا بفتح باب الاشتراك في لجان النقابة المختلفة.