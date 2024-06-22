الإجابة النموذجية لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

يبحث الكثيرون عن إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، بعد أن قام الطلاب بأداءه، صباح اليوم السبت، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، ويقدم الدستور في السطور التالية الاجابات النموذجية لامتحان اللغة العربية.

الإجابات النموذجية لامتحان اللغة العربية

1-الممنوع من الصرف المجرور بالفتحة (مساعٍ) (1).

2-المصدر الميمي (معاش) (1).

3-عند وضع لا النافية للجنس (لا مهملين أبناءهم مفلحون) (1).

4-المفضل في الجملة (ألا يتوصل) (1).

5-الاختصاص (إلينا معشر الكرام يأوي كل مستجير) (1).

6-المخصوص بالمدح (التضحية) (1).

7-إعراب حذر (مفعول لأجله) (2).

8-المحل الإعرابي للجملة (رفع نعت) (1).

9-الفعل اللازم (يمُت) (2).

10-سبب رفع ذوو (خبر) (2).

11-فعل معرب بعلامة فرعية (يسم) (2).

12-إعراب كلمة عزة (مفعول به) (1).

13-خبر الناسخ (بالذي – مفرد) (1).

14-فعل يجوز توكيده (تحمد) (1).

15-التركيب الصحيح نحويًا (إن لأولي الفضل ثناءهم) (1).

16-المفعول معه (تتسع آفاق العقل وقراءة الكتب) (1)

المقالي: "المتقون أنفسهم راضون بما أعطاهم لله.

امتحان اللغة العربية

مواصفة امتحان مادة اللغة العربية تشمل 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية، ويتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، كما يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة، وأوضحت الوزارة في بيانات سابقة لها، أن 70% من الأسئلة ستكون للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمتفوقين أو المستويات العليا، مؤكدة أنه يجب أن تفرز الأسئلة مستويات الطلاب المختلفة.

جدول امتحانات الثانوية العامة

- امتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

- امتحان اللغة الأجنبية الثانية، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

- امتحان الفيزياء، يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

- امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.

- امتحان الكيمياء، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات البحتة «جبر والهندسة الفراغية»، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل»، يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024.

- الرياضيات التطبيقية «استاتيكا»، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

- امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا»، يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024.

امتحان الكيمياء، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

- امتحان الجيولوجيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

- امتحان الأحياء، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

- امتحان الجغرافيا، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

- امتحان علم النفس، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

- امتحان الفلسفة والمنطق يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

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