عسكريون أمريكيون يهددون بترك الخدمة لدى الجيش احتجاجًا على دعم بلادهم لإسرائيل

يسعى عسكريون أمريكيون للحصول على وضعية دراسة حالة كنوع من الاحتجاج على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل خلال النزاع الحالي مع غزة وذلك بحسب تقرير لشبكة إن بي سي

ووفقا لاثنين من الطيارين الأمريكيين، في تصريحات خاصة للشبكة، أكدوا أنهما لم يعدوا قادرين على تجاهل الدور الذي تلعبه حكومتهم في دعم إسرائيل خلال الحرب الحالية ضد غزة.

وصرحوا بأن هجمات إسرائيل على غزة تُصنف بأنها إبادة جماعية، وأن مشاهد الحرب تؤثر بشكل كبير على ضمائرهم وعلى أولئك الذين يشاركون آراءهم.

وأضافوا أنهم لم يعدوا قادرين على الاستمرار بضمائرهم الحية في خدمة إدارة تُنتهك القانون الأمريكي والدولي في هذا السياق.

على جانب آخر، أكد مسؤولون أمريكيون في إدارة الرئيس جو بايدن، لنظرائهم الإسرائيليين، أن إدارة بلادهم ستقف إلى جانب إسرائيل في حال اندلاع حرب واسعة النطاق على جبهة لبنان.

وأكد المسؤولون الأميركيون، التزام واشنطن بتقديم كل الدعم الكامل لإسرائيل في حال اندلاع الحرب.

وقالوا إن الولايات المتحدة لا تخطط لإرسال قواتها الخاصة ولن تشارك بشكل مباشر في الصراع المحتمل نشوبه.

وأعرب مسؤولون في واشنطن عن تخوفهم من نجاح حزب الله في انهيار نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، وتحييد قدرات نظام القبة الحديدية.