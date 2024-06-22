السبت 22 يونيو 2024
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بعد محاولة اغتياله.. قوات الاحتلال تعلن اعتقال رائد سعد بمستشفى الشفاء (فيديو)

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مطالبات بالتظاهرات لإجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخروج من السلطة بسبب الإخفاقات الأخيرة وحالة التخبط في الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال مداخلة لفقرة "جولة المراسلين"، أنه بعد محاولة اغتيال القيادي في حماس رائد سعد في مخيم الشاطئ، أعلنت قوات الاحتلال اعتقاله بمستشفى الشفاء.

وأشارت، إلى أنه من المستغرب أن يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخراج بيان، خاصة أننا في يوم السبت، الذي يكون فيه شح في التصريحات الإعلامية، أو حتى الموافقات السياسية.

وتابعت، أن هناك عملية عسكرية لربما تكون كبرى تنفذ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية ولا سيما بعد الحديث عن رائد سعد، وهو الشخص الرابع بعد السنوار والضيف ومروان عيسى.

مخيم الشاطئ مستشفى الشفاء قوات الاحتلال الشفاء دانا أبو شمسية جولة المراسلين

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