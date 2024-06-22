السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حجز تاجر على ذمة التحريات صدم طفلًا أثناء عبوره الطريق فى الأميرية

حبس
حبس

أمرت نيابة الأميرية، حجز تاجر على ذمة التحريات، بتهمة القتل الخطأ بعد صدمه طفلا أثناء عبوره الطريق.

كانت كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال "طفل- مقيم بدائرة القسم" توفى متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤال والده مالك محل- مقيم بذات العنوان، أقر بأنه حال عبور نجله الطريق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها "مالك محل ملابس- مقيم بمحافظة القاهرة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.

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