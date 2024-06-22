اقتصاديون يتوقعون جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الثاني من 2024

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا كبيرا على مدار أكثر من ٣ أشهر، منذ تحرير سعر الصرف في ٦ مارس الماضي، وهذا ما أكده خبراء الاقتصاد، مشيرا إلى استمرار الاستقرار النقدي والمالي للسوق لتحسن أداء الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى ٤٦.١٢٦ مليار دولار بنهاية مايو الماضي.

وأكد خبراء الاقتصاد نجاح البنك المركزي المصري في ضبط سوق الصرف واستقرار سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف واتخاذ سياسة التشديد النقدي لكبح جموح التضخم، موضحين أن الترويج لعودة السوق السوداء ورائه كتائب جماعة الإخوان الإرهابية مع احتفال المصريين بالذكري الـ 11 لثوررة 30 يونيو.

وأشار الخبراء إلى أن تراجع معدلات التضخم إلى 28 % وزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي إلى 46.126 مليار دولار وتحسن أداء الاقتصاد المصري وسد الفجوة التمويلية وتوافر سيولة دولارية كبيرة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج مؤشرات إيجابية على عودة الثقة في الاقتصاد، متوقعين أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري مزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الخبراء أن قرارات البنك المركزي الأخيرة أدت إلى القضاء على السوق السوداء نهائيا ولا رجعة فيها، مؤكدين أن مصر لديها سيولة دولارية كبيرة تغطي كل احتياجاتها الخارجية حتي نهاية عام ٢٠٢٧ بالإضافة إلى تحسن الموارد الدولارية وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إن قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة ساهمت في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، علي مدار ٣ اشهر لاحظنا استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بفضل تحرير سعر الصرف والقضاء علي السوق الموازية (السوداء) للعملة، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار الاستقرار بعد دخول استثمارات أجنبية كبيرة لمصر.

وأكدت الخبيرة المصرفية أن سعر الدولار في السوق موحد ولا يوجد اي مخاوف من عودة السوق الموازية كما يزعم البعض، مشيرة إلى أن زيادة صافي الأصول الأجنبية لدي البنوك والبنك المركزي يؤكد على هذا التوجه وأن مصر حاليا لا يوجد لديها اي نقص في العملة الدولارية بالعكس هناك نمو كبير في الاحتياطيات الدولية، متوقعة أن يصل الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر عند 50 مليار دولار بنهاية يونيو الجاري.

وأشارت إلى أن متوسط سعر الدولار في السوق سجل 47.50 جنيه وهذا يؤكد أن سعر الدولار حقيقي ويعبر عن حركة السوق ويتحرك بين 46 و47.5 جنيها وهذا معدله الطبيعي، مؤكدة أن الدولة ستضرب بيد من حد على تجار العملة ومروجي الشائعات حول عودة السوق السوداء مرة أخري.

وفي السياق، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن حالة كبيرة من الاستقرار حدث في سعر الصرف بعد إقرار سعر عادل للدولار والذي يحدده عملية العرض والطلب، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري كانت كفافية للقضاء علي السوق الموازية وانهاء عملية المضاربات التي حدثت في فبراير الماضي.

وأكد الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاستقرار في ظل سد مصر الفجوة التمويلية المطلوبة للدولار وتغطيت احتياجاتها الدولارية لمدة 4 سنوات بعد اتمام صفقة راس الحكمة بالاضافة الي دخول 30 مليار دولار اخري من المؤسسات الدولية والاتحاد الاوروبي، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في الاصلاحات الهيكلية وتقليل النفقات غير الضرورية وترشيد المصروفات وانتهاج سياسة التشديد النقدي.

وأضاف الخبير المصرفي ان هناك من يروج لشائعات واكاذيب من جماعة الشر "الإخوان" في هذه التوقيت مع الاحتفال بذكري 11 لثورة 30 يونيو المجيدة التي وقف فيها المصريين صف واحد ضد عملية اخططاف الدولة، مشيدا بما قدمه الرئيس السيسي لمصر من تنمية شاملة في جميع القطاعات.

وقال الدكتور شريف طاهر محمد فريد أستاذ الإدارة والاقتصاد بكلية التجارة أكاديمية السادات إن الاقتصاد المصري شهد استقرار كبير خلال الفترة الماضية بعد قرارات 6 مارس التي أعادت تصحيح الوضع واستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن الترويج لصعود الدولار مرة أخري ووجود سوق سوداء للعملة يستهدف ضرب الاقتصاد المصري من قوي الشر والمعادية لمصر وكتائب جماعة الاخوان الإرهابية.

وأضاف فريد في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن دخول حصيلة دولارية تجاوزت 60 مليار دولار بعد اتمام صفقة رأس الحكمة امر ايجابي أدي إلى القضاء على السوق السوداء وعودة الموارد الدولارية إلى طبيعتها، متوقعا ان يتحرك سعر الدولار بين 45-50 جنيه خلال النصف الثاني للعام الجاري.

وألمح بأن التقارير الدولية تشير إلى أن الاقتصاد المصري تعافي وبدأ مرحلة النمو وسيحقق طفرة كبيرة في جذب الاستثمارات والاستقرار المالي والنقدي خلال الفترة المقبلة، متوقعا ان يتم زيادة الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 50 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين.