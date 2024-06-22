السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. لقاء سويدان تكشف لـ"الدستور" تطورات حالتها الصحية

لقاء سويدان
لقاء سويدان

تصدَّرت الفنانة لقاء سويدان، الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب تعرضها لوعكة صحية.

وكشفت "لقاء" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" عن تعرضها لوعكة صحية شديدة بشكلٍ مفاجئ نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة؛ لتلقي العلاج ومعرفة سبب الوعكة، معبرة عن شكرها لأصدقائها وأسرتها ومتابعيها الذين أظهروا اهتمامهم بها.

وتابعت أن حالتها الصحية تحسنت بشكلٍ كبير في الوقت الحالي، مشيرة إلى أنها غادرت المستشفى بعد سماح الأطباء لها بذلك، والاطمئنان على نتيجة الفحوصات، وتتلقى العلاج في المنزل، وتتابع أخذ العلاج المتبع من الفريق الطبي لحالتها الصحية.

لقاء سويدان تغادر المستشفى وتتلقى العلاج في المنزل 

وكانت قد تعرضت لقاء سويدان، لوعكة صحية مفاجئة، خلال تقديمها برنامج "لقاء على الهوا" مساء أمس الجمعة، ما استوجب انتقالها إلى أحد المستشفيات، وقام الأطباء بإجراء بعض الفحوصات، لمعرفة سبب الأزمة الصحية الحالية.

ويُعَرض حاليًا للفنانة لقاء سويدان، أحدث أعمالها الدرامية "الوصفة السحرية" على شبكة قنوات Dmc ومنصة "watch it" الرقمية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مثير حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج "دينا" من "مالك"، يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد.

لقاء سويدان التريند وعكة صحية المستشفى الوصفة السحرية الحالة الصحية

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