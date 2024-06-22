لاعبو الزمالك يرغبون فى خوض مباراة القمة وعدم الانسحاب (خاص)

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن لاعبي الزمالك يرغبون في خوض مباراة القمة وعدم تأجيلها وأبلغوا الإدارة بذلك بشكل رسمي.

ويرى لاعبو الزمالك أن الفرصة ما زالت قائمة للحصول على بطولة الدوري في الموسم الجاري.

وكانت إدارة الزمالك قد أعلنت في وقت سابق عن عدم خوض مباراة القمة قبل إعادة ترتيب جدول الدوري من جديد.

وقال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في مداخلة هاتفية عبر قناة «أون تايم سبورتس» عن موقف الزمالك من خوض مباراة القمة أمام الأهلي: "موقفنا كما هو مثلما ذُكر نصًا في البيان الأول ولم يتغير قيد أنملة".

وأضاف: "الزمالك ينتظر تلقي موقف لجنة التحكيم من الحكمين محمود البنا وأحمد الغندور، وما حدث من كوارث تحكيمية في مباراة الزمالك".

وتابع: "ثانيًا نفس المطالب الخاصة بجدول مسابقة الدوري، وعدم لعب أي مباراة من الدور الثاني قبل استيفاء وتكملة كل المباريات لجميع الفرق، والموضوع ليست له علاقة بالنادي الأهلي أو مباريات النادي الأهلي".

وأتم: "لو المنافس يوم الثلاثاء أي فريق بدلًا من الأهلي، كان قرار نادي الزمالك سيظل كما هو ولن يكون هناك أي تغيير".