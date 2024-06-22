السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 حالات غش فى امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والمشرفة على امتحانات الثانوية العامة، ضبط الطالبة م.ي.أ المقيدة بلجنة مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية أثناء قيامها بالغش عن طريق الهاتف المحمول، وتم ضبط الطالبة ر.ع.ي المقيدة بلجنة مدرسة حمادة فهمي مباشر التابعة لإدارة القنايات التعليمية أثناء قيامها بالغش عن طريق الهاتف المحمول.

 كما تم ضبط  الطالبة أ.أ.أ المقيدة بلجنة مدرسة الجلاء الابتدائية التابعة لإدارة ههيا التعليمية وبحوزتها سماعة متصلة بهاتف محمول تخفيه بين طيات ملابسها تستخدمها في الغش.

 وتم عمل محاضر إثبات بكل واقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أصحابها.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم الإثنين الموافق 10/ 6/ 2024م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2024 بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة علمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة. 

ووجَّه محافظ الشرقية، وكيل وزارة التربية والتعليم المهندس على عبدالرءوف، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية؛ لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المرافق بجميع اللجان الامتحانية وتزويدها بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو مع التنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مع توفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية ولتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

امتحانات الثانوية العامة محاضر غش محافظة الشرقية غرفة عمليات

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