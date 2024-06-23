كيف ساهم الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض؟

يعتبر الاحتباس الحراري من أهم الأسباب وراء ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مؤخرًا، وهو ما نتج عن التغير المناخي، ويمكن أن يكون تغير المناخ عملية طبيعية حيث تختلف درجات الحرارة وهطول الأمطار والرياح وعوامل أخرى على مدى عقود أو أكثر.

في ملايين السنوات، كان عالمنا أكثر دفئًا وبرودةً مما هو عليه الآن. لكننا نشهد اليوم ارتفاعًا سريعًا غير مسبوق في درجات الحرارة بسبب الأنشطة البشرية، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري الذي يولد انبعاثات غازات الدفيئة.

ارتفاع درجات حرارة الأرض

الأرض الآن أكثر دفئًا بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه في القرن التاسع عشر، ولم يتم تحقيق هدف اتفاقية باريس لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، يعتبر هذا الحد الأعلى لتجنب أسوأ التداعيات المحتملة لتغير المناخ.

وكانت الأعوام 2015-2019 هي الأكثر دفئًا المسجلة على الإطلاق، في حين كان العقد 2010-2019 الأكثر دفئًا المسجل على الإطلاق.

ازدادت درجة حرارة سطح الأرض بشكل أسرع منذ عام 1970 مقارنةً بأي فترة أخرى مدتها 50 عامًا على مدار 2000 عامًا الماضية على الأقل

منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، ارتفعت درجات حرارة الهواء السطحي في القطب الشمالي بمعدل ضعف سرعة المتوسط العالمي على الأقل، في حين انخفض الجليد البحري والصفائح الجليدية في جرينلاند والأنهار الجليدية خلال نفس الفترة وزادت درجات حرارة التربة الصقيعية.

تقدر فجوة الانبعاثات في عام 2030، أو الفرق بين التخفيض الضروري لثاني أكسيد الكربون والاتجاهات الحالية، بما يعادل 12-15 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (Gt CO2e) للحد من ظاهرة الاحترار العالمي إلى أقل من 2 درجة مئوية.

بالنسبة لهدف 1.5 درجة مئوية، تبلغ الفجوة 29-32 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل تقريبًا الانبعاثات المجمعة لأكبر ستة دول من حيث الانبعاثات.