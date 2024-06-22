الثانوية العامة بالشرقية| ضبط طالب حاول التسلل لدورة مياه الفتيات.. وطالبة مزقت ورقة الإجابة

رصدت غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالشرقية، اليوم، ضبط أحد الشباب ويدعى "د.ج.م"، خلال تسلله لدورة المياه بلجنة مدرسة الإعدادية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وتم التحفظ عليه وتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

كما تم رصد إصابة الطالبة أ.ع.أ المقيدة بلجنة مدرسة الشهيد عبدالبر عبدالرحمن التابعة لإدارة فاقوس التعليمية بحالة إعياء شديدة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم ضبط الطالبة ع.م.م المقيدة بلجنة مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة أبوحماد التعليمية أثناء قيامها بتمزيق ورقة الإجابة قبل تسليمها للملاحظين.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 والتي انطلقت يوم الإثنين الموافق 10/ 6/ 2024 م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20/ 7/ 2024 بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وتقدم لأداء الامتحانات 51249 طالبًا وطالبة حضر منهم 50934 طالبًا وطالبة وتغيب منهم 315 طالبًا وطالبة، وذلك على مستوى 149 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومنذ الصباح الباكر توجهت الأجهزة التنفيذية بسياراتها ومعداتها وفرق العمل للمدارس المنعقد بها لجان الامتحانات، وذلك قبل فتح أبوابها لاستقبال الطلاب لتأدية الامتحان، لرفع تراكمات القمامة والتأكد من عدم افتراش الباعة الجائلين بمحيطها، للحفاظ على جو بيئي صحي والحد من التكدس والزحام، فضلًا عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطية بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث حفاظًا على سلامة الطلاب.

وكان محافظ الشرقية، قد أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من اشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء، وتوفير طفايات الحريق وغسل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدورية لدورات المياه بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية استراحات المراقبين والملاحظين، وذلك قبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 -2024.