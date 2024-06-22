السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى "العام والفنى"

محافظ الغربية خلال
محافظ الغربية خلال اعتماد التنسيق

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي (عام - خاص - خاص فندقي - الفني) للعام الدراسي 2024/ 2025 وذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمقدمة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 2023/ 2024.

حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (233) درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص  (170) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي (155) درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيها طبقًا للجدول المرفق.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بمرحلة التعليم الأساسي بمدارس التعليم الفنى شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى الدكتور طارق رحمي

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