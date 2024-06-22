السبت 22 يونيو 2024
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تُحضّر لحفل زفافها.. تطورات جديدة فى أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب (خاص)

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حالة من الجدل أثارها الفنان حسام حبيب من خلال مقطع فيديو مسرب له، أثناء حديثه عن زوجته السابقة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وعائلتها، وما تتعرض له من ظلم ومحايلة للنصب عليها، ومحاولتهم السيطرة عليها وعلى جميع أموالها.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن مفاجأة جديدة في أمرها مع زوجها السابق الفنان  حسام حبيب، الذي جعلها تتصدر الترند ومواقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، من جديد بعد التسريب الصوتي له، وهي أن علاقتهما ما زالت مستمرة ولكن في إطار الصداقة.

وتابع المصدر، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب قررت أن تبتعد فترة عن السوشيال ميديا نهائيًا رغبًة منها في الاستشفاء لتعود من جديد لجمهورها، وخطيبها الذي من المقرر أن يحضرا للزفاف قريبًا، لافتًا إلى أن المقطع الصوتي المسرب قديم، وشيرين حاليًا ليست في خطر نهائيًا وإنما هي من اختارت أن تختفي لتعود كما كانت في سابق عهدها.

وأوضح المصدر أيضًا أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، تحاول أن تخوض ريجيمًا قاسيًا في هذه الفترة حتى تعود بشكل مختلف ومنطلقة للحياة كما كانت، خاصًة أن الفنان حسام حبيب دخل في قصة حب جديدة هو أيضًا.

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رد شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب

من جانبه، كتب محمد عبدالوهاب شقيق شيرين عبدالوهاب عبر حسابه على "فيسبوك" في تعليقه ردًا على انتشار تلك التسريبات: "توضيح بشأن التسجيل الصوتي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى، أولًا.. أنه سيتم اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأكاذيب التي تطال من سمعتهم".

وتابع: "ثانيًا.. صاحب التسجيل الصوتي، أيًا كان شخصه، يتعمد تناول الشأن الداخلي لأسرتنا من أجل دوافع مغرضة، ثالثًا.. دون الخوض في تفاصيل، جميع الاتهامات ومحاولات التشهير الواردة بالرسالة الصوتية سبق تناولها جميعًا في ساحات القضاء وثبت بما لا يدع مجالًا للشك كذب تلك الافتراءات وعدم مصداقيتها سواء فيما يخص حياتها الشخصية أو حياتها العملية".

واختتم: "رابعًا.. نهيب برواد وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بهذا الشأن عدم تداول ذلك التسجيل الصوتي أو إعادة نشره حفاظًا على سمعة من شملهم التسجيل ولتجنب المساءلة القانونية".

رد حسام حبيب على التسريب الصوتى

فيما أكد الفنان حسام حبيب أن هذا التسجيل الصوتي لم يكن مُصرحًا به لأي جهة إعلامية، وإنما كانت دردشة مع أحد أصدقائه لكن سُرق هاتفه، وسربت منه هذه التسجيلات، كما أكد أنه سيتقدم ببلاغ ضد من قام بهذه السرقة، محذرًا من تداول تلك التسجيلات.

رد حسام حبيب على التسريب الصوتي حسام حبيب رد شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب مفاجآة جديدة في قصة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

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