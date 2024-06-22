تصدر السؤال عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين، ونتيجة لذلك ينشر موقع الدستور خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات 2024

هناك طريقتين للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات الأولى عن طريق موقع وزارة التضامن الاجتماعي، والثانية من خلال موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية.

وخلال السطور التالية يستعرض الدستور الطريقتين بالتفصيل

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

أولا: الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــا

ثانيًا: اختيار أيقونة "خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة"

ثالثًا: اختيار خدمة الاستعلام عن طلب

رابعًا: ادخال الرقم القومي للمستعلم

خامسًا: الضغط على ايقونة "البحث"

سادسًا: ستظهر صفحة تحتوي على جميع تفاصيل الطلب، بما في ذلك نتيجة الكشف الطبي.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات من خلال موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية

أولًا: الدخول على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية من هنـــــا

ثانيًا: اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي

ثالثًا: إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم

رابعًا: يقوم المستعلم بالضغط على ايقونة "البحث"

خامسًا: ستظهر صفحة تحتوي على نتيجة الكشف الطبي

شروط الحصول على السيارات المخصصة لذوي الإعاقة 2024

هناك العديد من الشروط الوجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على سيارات ذوي الإعاقة، وفقًا لما أقرته وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن التعرف على تلك الشروط على النحو التالي:

- يشترط ألا يقل عمر الفرد الراغب في الحصول على هذه السيارة عن 18 سنة، لضمان أهليته القانونية للقيادة.

- من الضروري أن يتم تسجيل تلك السيارة باسم الشخص صاحب الإعاقة نفسه، لضمان الاستفادة المباشرة من تلك السيارة.

- يتم إجراء اختيار للمتقدمين لضمان قدرتهم على القيادة بنجاح، ويتم ذلك عن طريق اجتياز فحص طبي كامل يُجريه جهاز طبي معتمد.

- لا بد أن يحمل الشخص ذو الإعاقة الجنسية المصرية للاستفادة من تلك الخدمة.

- يجب أن تتوافق التجهيزات الخاصة بالسيارة مع القوانين والتشريعات الصادرة عن اللجان الطبية المختصة.

- يتم إعداد تقرير اجتماعي صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تقييم الوضع المالي للمتقدم وتحديد إمكانية تحمله لتكاليف السيارة.

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