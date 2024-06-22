السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يجدد طلبه بالتعاقد مع ظهير أيسر ويرفض فكرة ضم بدلاء

كولر مع الخطيب واللجنة
كولر مع الخطيب واللجنة

جدد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، طلبه إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل إصابة على معلول بقطع جزئى فى وتر أكيليس والتراجع عن استعادة محمد شكرى من نادى سيراميكا والاتفاق على استمراره وتمديد اللاعب تعاقده هناك.

وكشف مصدر مسئول عن أن اللجنة اقترحت على كولر التفاوض مع محمد حمدي، لاعب إنبي واستعادة محمد أشرف المعار، لكن المدير الفني تمسك بضم المغربي يحيي عطية الله رغم صعوبة ضمه أو إعادة رأفت خليل من زد، والذى يجيد فى هذا المركز، ولكن مازال موقفه الرافض قائمًا.

وأضاف المصدر أن كولر رفض فكرة اقتراح لاعبين في مراكز الظهير الأيسر لا تشارك بصورة دائمه مع أنديتها خاصة أنه يرغب في ضم لاعب جاهز في نفس مستوى علي معلول.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني للأهلي رفض الاعتماد على كريم الدبيس، لاعب الفريق لقلة خبرته وطلب منحه فرصة المشاركة من خلال إعارته في الميركاتو الصيفي المقبل.

كولر: خضنا مباراة صعبة أمام الداخلية.. وحققنا فوزًا مستحقًا

وكان  السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قال إن الفريق فاز في مباراة صعبة  أمام الداخلية، الذي يقدم مباريات كثيرة مميزة ومغايرة لمركز الفريق في الدوري.

وأضاف: صوتي كان مرتفعًا مع اللاعبين بين الشوطين لأني حذرت كثيرًا من التعالي أو التهاون بفريق الداخلية، لأنه فريق مميز، وفي الشوط الثاني استجاب اللاعبون لما طلبت، وكانت هناك جدية وقتال على كل كرة، حتى تمكنا من حسم المباراة وتحقيق فوز مستحق.
 
وعن مشاركة أحمد نبيل كوكا على حساب كريم فؤاد في الشوط الثاني، قال المدير الفني للأهلي: منحت كريم فؤاد الثقة في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة معلول، لأنه يشارك بكلتا قدميه وجاءت مشاركة كوكا لزيادة الضغط الهجومي.

أضاف كولر: نلجأ إلى سياسة التدوير بين اللاعبين لأسباب كثيرة، والجميع يحصل على نفس الوحدات التدريبية ومشاركة أي لاعب في سياسة التدوير تعد فرصة ذهبية لإثبات ذاته.

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