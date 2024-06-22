هيئة السلع التموينية تعلن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا).



وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، ويجرى التسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024، على أن تكون جلسة فض المظاريف والبت يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الإدارية.



باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف عن مناقشة التحول في نظام الدعم من خلال حوار مجتمعي لوضع عدة مؤشرات من بينها تغير معدل التضخم، ما يحقق مصلحة المواطن.

وأوضح الوزير، على هامش المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطي الزيت يكفى 6.7 شهر والقمح 5.3 شهر، مؤكدًا قيام الدولة باستيراد ما يناسبها من القمح لتصل نسبة الخلط بين المحلى والمستورد إلى 50%.