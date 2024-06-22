السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة السلع التموينية تعلن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام

الزيت التمويني
الزيت التمويني

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا). 

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024 ونصيب الفرد


وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها، ويجرى التسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024، على أن تكون جلسة فض المظاريف والبت يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الإدارية.

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باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كشف عن مناقشة التحول في نظام الدعم من خلال حوار مجتمعي لوضع عدة مؤشرات من بينها  تغير معدل التضخم، ما يحقق مصلحة المواطن.

وأوضح الوزير، على هامش المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، لافتا إلى أن احتياطي الزيت يكفى 6.7 شهر والقمح  5.3 شهر، مؤكدًا قيام الدولة باستيراد ما يناسبها من القمح لتصل نسبة الخلط بين المحلى والمستورد إلى 50%.

الهيئة العامة للسلع التموينية زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية القابضة للصناعات الغذائية الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الادارية أسعار زيت الأولين

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