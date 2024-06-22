محمد قدوس يتلقى عرضًا ضخمًا للانتقال إلى الدورى السعودى

أكدت جنيفر مندليويتش، مديرة أعمال الغاني محمد قدوس مهاجم وست هام الإنجليزي، أن اللاعب تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية القمة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم تفصح جنيفر عن هوية النادي السعودي الذي قدم العرض، لكنها أشارت إلى أن العرض "مغرٍ للغاية"، وأن النقاشات جارية حاليًا بين جميع الأطراف المعنية.

وقالت جنيفر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "نعم تلقينا عرضًا مغريًا من أحد أندية القمة في الدوري السعودي، من أجل انضمام قدوس إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكننا لا نزال نفكر في الأمر جيدًا قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأوضحت: "النادي السعودي قدم عرضًا ماليًا ضخمًا يصعب رفضه، ويخضع حاليًا لدراسة مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي في الدوري الإنجليزي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الانتقال إلى الشرق الأوسط".

يعد قدوس أحد نجوم وست هام يونايتد، حيث انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادمًا من صفوف العملاق الهولندي "أياكس أمستردام"، ومنذ ذلك الحين يقدم مستويات مذهلة مع "المطارق".

ويرتبط قدوس (23 عامًا) بعقد مع وست هام يونايتد يمتد حتى يونيو 2026، وتقدر قيمته السوقية الحالية بـ50 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وشارك قدوس مع وست هام، في 48 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفًا في جميع المسابقات.