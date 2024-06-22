السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد قدوس يتلقى عرضًا ضخمًا للانتقال إلى الدورى السعودى

محمد قدوس
محمد قدوس

أكدت جنيفر مندليويتش، مديرة أعمال الغاني محمد قدوس مهاجم وست هام الإنجليزي، أن اللاعب تلقى عرضًا ضخمًا من أحد أندية القمة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم تفصح جنيفر عن هوية النادي السعودي الذي قدم العرض، لكنها أشارت إلى أن العرض "مغرٍ للغاية"، وأن النقاشات جارية حاليًا بين جميع الأطراف المعنية.

وقالت جنيفر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "نعم تلقينا عرضًا مغريًا من أحد أندية القمة في الدوري السعودي، من أجل انضمام قدوس إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكننا لا نزال نفكر في الأمر جيدًا قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأوضحت: "النادي السعودي قدم عرضًا ماليًا ضخمًا يصعب رفضه، ويخضع حاليًا لدراسة مستقبل اللاعب مع ناديه الحالي في الدوري الإنجليزي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الانتقال إلى الشرق الأوسط".

يعد قدوس أحد نجوم وست هام يونايتد، حيث انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادمًا من صفوف العملاق الهولندي "أياكس أمستردام"، ومنذ ذلك الحين يقدم مستويات مذهلة مع "المطارق".

ويرتبط قدوس (23 عامًا) بعقد مع وست هام يونايتد يمتد حتى يونيو 2026، وتقدر قيمته السوقية الحالية بـ50 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وشارك قدوس مع وست هام، في 48 مباراة خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفًا في جميع المسابقات.

جنيفر مندليويتش محمد قدوس وست هام الإنجليزي دوري روشن السعودي للمحترفين الدوري السعودي

مواد متعلقة

مطلوب فى أوروبا.. كولر يتحفظ على ضم نجم أورلاندو بيراتس إلى الأهلى

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

كشف ملابسات تغيب طالب أجنبى فى الوايلى

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

مدبولى يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة سفرت حجاجًا وإحالة مسئوليها للنيابة

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يدمر مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة.. واستشهاد أكثر من 42 فلسطينيًا (فيديو)

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين