السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

15 سبتمبر.. الحكم على متهمين فى إعادة محاكمتهما بـ"أحداث عنف عابدين"

المستشار محمد سعيد
المستشار محمد سعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، تحديد جلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على متهمين اثنين في إعادة محاكمتهما بـأحداث عنف عابدين.

كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم في الأحداث التي وقعت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير أمام نقابة الصحفيين، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص.

حيث أسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتكدير السلم العام وحيازة أسلحة نارية.

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