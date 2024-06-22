السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بقيمة 3.3 تريليون دولار.. هل تحافظ إنفيديا على تفوقها وسط عمالقة التكنولوجيا؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكدت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن شركة إنفيديا Nvidia الأمريكية باتت تحظى بشعبية عالمية في ظل ارتفاع أسهمها بفضل استثمارها في الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق الإلكترونية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن شركة Nvidia باتت تستحوذ الآن فقط على الخيال الشعبي، فقد جذبت انتباه بورصة وول ستريت الأمريكية منذ فترة طويلة حتى تجاوزت شركة صناعة الرقائق البالغة من العمر 31 عامًا هذا الأسبوع شركتي أبل ومايكروسوفت لتصبح لفترة وجيزة الشركة الأكثر قيمة في العالم، بقيمة تصل إلى 3.3 تريليون دولار.

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لماذا تفوقت إنفيديا Nvidia على شركات التكنولوجيا

وقالت " فاينانشال تايمز" إن الطلب الهائل على وحدات المعالجة الخاصة بالشركة، والتي تعتبر بشكل عام أفضل طريقة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي كبيرة من قبل أمثال ميتا ومايكروسوفت Meta  وMicrosoft، أدى إلى دفع سعر سهمها للارتفاع بنحو 700% منذ إطلاق تطبيق تشات جي بي تي ChatGPT chatbot  من OpenAI  شركة أوبن إيه أي في نوفمبر 2022.

ووفق الصحيفة يعتبر الصعود غير المسبوق لشركة إنفيديا كان حتى وقت قريب غامضًا بالنسبة لمعظم الناس خارج صناعة التكنولوجيا يعكس حماسة الذكاء الاصطناعي التي اجتاحت وادي السيليكون في الولايات المتحدة (معقل شركات التكنولوجيا) وبورصة وول ستريت على قدم المساواة، لكن عودتها إلى المركز الثالث من حيث القيمة السوقية بعد يومين فقط تؤكد المنافسة الشرسة في هذا المجال التكنولوجي الجديد.

وكشفت الصحيفة عن أن صعود شركة Nvidia هو قصة تعبر عن اقتصاد الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن نموه الهائل، وجاذبيته للمستثمرين ومستقبله لا يمكن التنبؤ به ومن المنتظر أن يعكس الاتجاه التالي مسار ذلك الاقتصاد مستقبلًا.

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Nvidia  تسير على خطى Cisco

وكان آخر مرة احتلت فيها شركة ذات علامة تجارية غامضة نسبيًا مثل Nvidia هذه المرتبة في مارس 2000، عندما تفوقت شركة  Cisco، التي تصنع معدات الشبكات، على شركة مايكروسوفت Microsoft في أوج موجة "الدوت كوم".

والآن تستثمر الشركات مليارات الدولارات في بناء البنية التحتية لتحقيق ثورة موعودة ليس في مجال الحوسبة فحسب، بل في الاقتصاد العالمي أيضًا فمثل شركة Nvidia، حققت شركة Cisco مكاسب خرافية من خلال بيع المواقع الرقمية عبر الإنترنت لكن سعر أسهمها لم يعد قط إلى الذروة التي بلغها في عام 2000، بعد انفجار الفقاعة في وقت لاحق من ذلك العام.

ووفق التقرير تعتمد زيادة الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي على توقعات الإيرادات أكثر من العائدات الفعلية، وقد أثارت المخاوف من أن التاريخ يعيد نفسه.

وبالفعل نمت إيرادات Nvidia على أساس سنوي في الربع الأخير بنسبة 262% بحسب التقرير.

وقالت ستيسي راسجون، المحللة في برنشتاين: "أتفهم القلق، لكن هناك اختلافات جوهرية، فقد كان القلق لدى Cisco أنهم كانوا يبنون مجموعة من القدرات لتلبية الطلب الذي كانوا يأملون فيه، وحتى اليوم هناك أدوات لم يستخدموها مطلقًا".

وأضافت راسجون أنه، مقارنة بسعر شركة سيسكو في ذروة فقاعة "دوت كوم"، يتم تداول أسهم إنفيديا بمضاعفات أقل بكثير من الأرباح المتوقعة، مشيرة إلى أنه إذا كانت فقاعة الذكاء الاصطناعي تتشكل، فإن الفقاعة لا تبدو وشيكة الحدوث قريبًا.

وتشهد شركات مثل مايكروسوفت بعض العوائد على استثماراتها في رقائق الذكاء الاصطناعي، حتى لو حذرت شركات أخرى مثل ميتا من أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول. 

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