السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اغتالته إسرائيل فى لبنان اليوم.. من هو أيمن الغطمة

حرب غزة
حرب غزة

أكدت تقارير عبرية، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي، نفذ اليوم عمليتي اغتيال في عمق لبنان وغزة بذات الوقت، وكان من بين المستهدفين القيادي في حماس أيمن  الغطمة.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أنه اغتال أيمن هاشم الغطمة باستهداف سيارة في البقاع الغربي، شرقي لبنان.

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"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال نفذ محاولتى اغتيال فى لبنان وغزة بتوقيت متزامن

من هو القيادي أيمن غطمة

أعلنت مصادر لبنانية عن استشهاد القيادي أيمن غطمة في استهداف سيارة بالبقاع الغربي، شرقي لبنان.

وقال جيش الاحتلال قضينا على المدعو أيمن غطمة، القيادي البارز في حركة حماس في لبنان، مشيرًا إلى أن غطمة كان مسئولًا في مجال إمداد السلاح لحركة حماس.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اغتال غطمة في غارة جوية في منطقة البقاع، واصفًا بأنه عنصر إرهابي بارز والمسئول في مجال إمداد الأسلحة لصالح حماس والجماعة الإسلامية في لبنان، وفي الترويج لأنشطة إرهابية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

فيما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن جيش الاحتلال شن غارة جوية قوية في مدينة غزة كان الهدف منها القائد الكبير في حماس رائد سعد، مشيرة إلى أنه يعتبر قائد عمليات حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف موقعين عسكريين لحماس في مدينة غزة، وسيقدم المزيد من المعلومات قريبًا لكن لم يتم تأكيد استشهاد رائد سعد حتى الآن، كذلك لم تعلن حماس حتى الآن عن أي معلومات بشأن العملية.

وقالت الصحيفة، إن رائد سعد من أهم قيادات حماس وكان يعتقد أنه كان في مستشفى الشفاء بمدينة غزة عندما هاجم الجيش الإسرائيلي المركز الطبي في مارس الماضي، رغم أنه لم يتم العثور عليه هناك في ذلك الوقت.

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