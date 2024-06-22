السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجازر جديدة للاحتلال فى حى التفاح ومخيم الشاطئ

يوسف أبو كويك
يوسف أبو كويك

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يقوم في الساعات الأخيرة بتدمير المباني السكنية في وسط وغرب مدينة غزة، وتحديدًا في محيط المنطقة الشرقية ومخيم الشبورة ومنطقة النجمة، حيث تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضد جنود وآليات الاحتلال التي تتقدم نحو المناطق الشمالية من المدينة.

وأضاف "أبو كويك" خلال مداخلته في فقرة "الحرب على غزة"، أن آليات الاحتلال ما زالت تتمركز في منطقة حي تل السلطان ومنطقة السعودي في غرب المدينة، حيث تستهدف الأطراف الشمالية من المدينة. 

كما أشار إلى أن وحدات الهندسة التابعة لجيش الاحتلال تقوم بتفخيخ بعض المنازل وتفجيرها.

وأوضح أن طواقم الإسعاف تمكنت اليوم من انتشال جثمان أحد الشهداء من المناطق الشرقية لمدينة رفح، وأشار إلى أن التطور الأبرز في قطاع غزة هو المجازر التي ارتكبت في محافظة غزة، وتحديدًا في منطقتي حي التفاح شرقًا ومخيم الشاطئ غربًا.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي قام بمجزرة أسفرت عن مقتل قرابة 50 فلسطينيًا، وأن الحصيلة غير نهائية، حيث ما زال هناك عدد تحت أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ، حيث استهدف الاحتلال بعدة صواريخ حوالي 7 منازل سقط بعضها تمامًا.

مجازر جديدة حى التفاح مخيم الشاطئ يوسف أبو كويك القاهرة الإخبارية

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