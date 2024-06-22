كشف ملابسات تغيب طالب أجنبى فى الوايلى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات تغيب طالب أجنبي في الوايلي بعد خروجه من منزل أسرته لحضور جلسة حفظ القرآن.

وصل إخطارٌ من قسم شرطة الوايلي إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة يفيد بورود بلاغ من أسرة طالب أجنبي يفيد بخروجه من المنزل لحضور جلسة حفظ القرآن وعدم عودته.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات تغيب الطالب، حيث تبين أن الطالب من دولة بنجلاديش ويبلغ من العمر 11 عامًا، وخرج من المنزل لحضور جلسة حفظ القرآن.

وتمكنت أجهزة المباحث في القاهرة من العثور على الطالب، حيث تبين من التحريات أنه ضل الطريق أثناء ذهابه لجلسة حفظ القرآن الكريم، وتم العثور عليه في منطقة الظاهر.

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة.