السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لقاء تنسيقى لكهنة الرعاية الاجتماعية فى الكنيسة الأرثوذكسية بالكاتدرائية

القمص بيشوي شارل
القمص بيشوي شارل

نظمت سكرتارية  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للرعاية الاجتماعية لقاء تنظيميًّا حضره الآباء الكهنة مسئولو خدمة الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر، بالقاعة الملحقة بالمقر البابوي بالقاهرة، حضره 44 كاهنًا.

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جانب من لقاء سكرتارية البابا

 التأكيد على أهمية تحديث البيانات وتسجيل كافة الأسر التي تحظى بالرعاية الاجتماعية

وتناول القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، عددًا من الملفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية بالكنائس والإيبارشيات، من أبرزها موضوع تحديث البيانات، حيث أكد على أهمية تحديث البيانات وتسجيل كافة الأسر التي تحظى بالرعاية الاجتماعية، على قاعدة البيانات الموحدة لكي يمكن معرفة الاحتياج الحقيقي لكل أسرة، وبالتالي تحديد الاحتياجات الفعلية لكل إيبارشية، ما يمكن الكنائس والهيئات مقدمة الخدمة (خاصة في الأعياد والمناسبات) من تجهيز تلك الاحتياجات، كما شدد على ضرورة الاهتمام بخدمة التنمية بالإيبارشية، التي تحول القادرين على العمل من أعضاء تلك الأسر إلى أفراد منتجين وليسوا مجرد متلقين للعطايا فقط.

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مناقشة برنامج شنطة البركة

ونوقش أيضًا برنامج شنطة البركة، من حيث مميزات وعيوب طريقة توزيع بركة عيد القيامة 2024 حيث تم تأسيس مجمع لكنائس (مصر الجديدة ومدينة نصر والزيتون والمدن الجديدة والتجمع وبعض محبي الخير) وذلك من أجل تنظيم وتوحيد الخدمة.

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وتم الاتفاق على توصية بأن تستخدم البركة البسيطة المقدمة لشراء أغذية صحية للطفل وللأسرة عامة من أجل تغذية أفضل للأسرة كلها.

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وعلى صعيد برنامج "علم ابنك" تم توضيح أهمية الاشتراك في البرنامج والاهتمام بالتعليم لأبنائنا، ولفت إلى ضرورة الإسراع في إرسال طلبات الاشتراك في "علم ابنك" للعام الدراسي المقبل، لتتمكن السكرتارية من إعداد الميزانية الخاصة به.

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وبخصوص برنامج بنت الملك تم التأكيد على ضرورة مراجعة أرصدة دفاتر "بنت الملك" بالبنك، مع الحرص على إبلاغ الفتاة بأن لها دفتر توفير لتقوم بتغذيته وسحبه وقت الزواج.

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وإرسال أسماء الفتيات اللاتي تزوجن إلى مكتب سكرتارية الرعاية الاجتماعية، وذلك ثلاث مرات سنويًّا، مع  بداية صوم الميلاد، ومع بداية الصوم الكبير، ومع بداية  صوم الرسل وفي الختام تم الاتفاق على أن يعقد هذا اللقاء بشكل نصف سنوي.

سكرتارية قداسة البابا ا للرعاية الاجتماعية مسؤولي خدمة الرعاية الاجتماعية ايبارشيات الكرازة المرقسية بمصر بالمقر البابوي ب المقر البابوي

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