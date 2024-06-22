لست البيت.. طريقة عمل عجينة البيتزا

ارتفع البحث عن طريقة عمل عجينة البيتزا في المنزل على محركات جوجل خلال الأيام الأخيرة، من قبل عدد كبير من ربات البيوت، ويستعرض موقع "الدستور" وصفة سهلة لعمل عجينة البيتزا في المنزل.

طريقة عمل البيتزا

المكونات

- 2 ½ كوب (300 جرام) دقيق متعدد الاستخدامات

- 1 ملعقة صغيرة (5 جرام) ملح

- 1 ملعقة صغيرة (5 جرام) سكر

- 1 ملعقة كبيرة (10 جرام) خميرة فورية

- 1 كوب (240 مل) ماء دافئ

- 2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون

طريقة عمل عجينة البيتزا

تحضير الخميرة: في وعاء صغير، امزج الماء الدافئ مع السكر والخميرة. اترك الخليط لمدة 5-10 دقائق حتى يصبح رغويًا. هذا يدل على أن الخميرة نشطة.

خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، اخلط الدقيق والملح جيدًا.

إضافة المكونات السائلة: أضف خليط الخميرة والزيت إلى مزيج الدقيق، اخلط المكونات باستخدام ملعقة خشبية أو يديك حتى تتكون عجينة.

عجن العجينة: انقل العجينة إلى سطح مستوي مغطى بقليل من الدقيق، اعجن العجينة لمدة 8-10 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة، إذا كانت العجينة لزجة جدًا، يمكنك إضافة قليل من الدقيق تدريجيًا.

التخمير: شكل العجينة على شكل كرة وضعها في وعاء مدهون بقليل من الزيت، قم بتغطية الوعاء بغطاء بلاستيكي أو منشفة مبللة واترك العجينة تختمر في مكان دافئ لمدة 1-2 ساعة، أو حتى يتضاعف حجمها.

تجهيز العجينة للخبز: بعد أن تختمر العجينة، قم بتفريغ الهواء منها بالضغط عليها برفق، انقل العجينة إلى سطح مرشوش بقليل من الدقيق وافردها بالشكل والحجم المطلوبين.

الخبز والتحضير النهائي

تجهيز الفرن:

- سخن الفرن مسبقًا إلى درجة حرارة 475 درجة فهرنهايت (245 درجة مئوية).

إضافة الطبقة العلوية:

- ضع العجينة المفروشة على صينية خبز مدهونة أو حجر بيتزا ساخن. أضف الصلصة، الجبن، وأي إضافات أخرى تفضلها.

خبز البيتزا:

اخبز البيتزا في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح القاع ذهبيًا والجبن ذائبًا ومحمصًا.

التقديم:

- أخرج البيتزا من الفرن واتركها لتبرد لبضع دقائق قبل تقطيعها وتقديمها.

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