السبت 22 يونيو 2024
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خبير بالشأن الإسرائيلى: احتلال رفح الفلسطينية هدف المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

فايز عباس خبير الشؤون
فايز عباس خبير الشؤون الإسرائيلية

قال فايز عباس، خبير الشئون الإسرائيلية، إن الهدف الرئيسي من قرار الحكومة الإسرائيلية بالدخول إلى المرحلة الثالثة للحرب على غزة، يتمثل في احتلال رفح بالكامل ومحاولات البحث عن المحتجزين الإسرائيليين، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد من خلال هذه المرحلة أن يخرج بتصريح بالقضاء على "حماس" عسكريًا.

وأضاف عباس، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نقطة الخلاف بين القيادة العسكرية الإسرائيلية والناطق الرسمي باسم الجيش الذي يعبر عن وجهة القيادة العسكرية وبنيامين نتنياهو، تتمثل في أن القيادة العسكرية الإسرائيلية يقولون إنه لا يمكن القضاء على "حماس" كما يتصوَّر بنيامين نتنياهو.

خبير بالشأن الإسرائيلي الحرب على غزة غزة رفح الفلسطينية بنيامين نتنياهو

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