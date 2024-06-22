مصر للطيران: تنسيق كامل مع الجهات المسئولة لخدمة الحجاج العائدين

أكدت شركة "مصر للطيران" قيامها بالتنسيق الكامل مع الجهات المسئولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج.

وأوضحت الشركة في هذا الإطار أنها تواصل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وأن بعثتها تقدم خلال رحلة العودة إلى أرض الوطن جميع التسهيلات والخدمات اللوجستية اللازمة لضيوف الرحمن بمطاري جدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، وكذلك في مطارات جمهورية مصر العربية.

وشددت مصر للطيران على أن هناك تواصلا مستمرا مع القنصلية المصرية في جدة لتسهيل سفر أي حالات مرضية، كما أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة المصرية للسماح بتواجد طبيب على متن بعض الرحلات الجوية الخاصة بالشركة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة وتسهيل وصول الحجاج إلى أرض الوطن.