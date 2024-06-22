السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا باسيليوس يترأس قداس تكريم شمامسة الإيبارشية

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

ترأس  الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم، قداس تكريم شمامسة الإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

 عظة عن أهمية دور الشمامسة

شارك في الصلاة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وبعض كهنة الإيبارشية، وألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الشماس جوهرة الكنيسة التي تلمع وتضيء"، مؤكدًا أهمية دور الشمامسة، في خلق جو روحي أثناء الصلوات المختلفة.

وفي ختام القداس، كرم الأب المطران شمامسة رعايا الإيبارشية، مشددًا ضرورة نقل خبراتهم، وتشجيع الشمامسة، على حفظ الألحان الكنسية.

لجنة الشباب الإيبارشي بسوهاج تنظم ندوة بعنوان "ادخل إلى العمق"

 

في سياق آخر، نظمت اللجنة ندوة للشباب بعنوان "ادخل إلى العمق"، تحت رعاية نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وإشراف الأب بولس سنادة، مسئول لجنة الشباب الإيبارشي

تضمنت الندوة ثلاث جلسات قدم خلالها د. مايكل الديب عددًا من الموضوعات حول "اكتشاف الذات والتغيير وتحليل المشكلات وقيود الحياة"، خلال رحلة اكتشاف الذات.

الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم الرسل الاثنين المقبل

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية  بمصر صوم الرسل 2024، الأثنين 24 يونيو 2024، وذلك من خلال اقامة صلوات القداسات الإلهية طيلة فترة الصوم.

وقال الأب يوحنا زكريا نصرالله راعي كنيسة السيدة العذراء جزيرة الخذندارية – طهطا- سوهاج، أن صوم الرسل هو الصوم الذي يسبق عيد القديسين بطرس وبولس. والذي يقع في اليوم الخامس من شهر أبيب، الموافق التاسع والعشرين من شهر يونيو حسب التقويم الغريغوري المصحح، ويوافق الثاني عشر من شهر يوليو حسب التقويم اليولياني غير المصحح. ولذلك يفطر الأقباط الأرثوذكس يوم الثاني عشر من شهر يوليو، بينما تفطر باقي الكنائس الأرثوذكسية مع الكنائس الكاثوليكية يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو. وكان يسمى سابقا “صوم العنصرة”.

 

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الاثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

 

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا لجنة الشباب الإيبارشي

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