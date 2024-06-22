السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موسيمانى: الدورى السعودى هو الأفضل.. وأريد العودة إلى المملكة

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق، عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن منصبه كمدير فني لفريق أبها السعودي.

وكان بيتسو موسيماني قد تولى مسئولية تدريب فريق أبها السعودي في الدور الثاني من الموسم المنصرم 2023/ 2024، ولكنه أخفق في مهمته ليهبط الفريق إلى الدرجة الثانية.

وقاد بيتسو موسيماني فريق أبها في شهر يناير الماضي، وقادهم في 7 لقاءات، حقق الفوز في مباراتين، ومثلهما تعادلين، بينما تلقى ثلاث هزائم.

بيتسو موسيماني يكشف عن وجهته المقبلة

ونشرت شبكة  "iDiski Times"حوارها مع بيتسو موسيماني وعن إمكانية عودته لتدريب في بلاده، قائلًا: "سعيد بما قدمته طوال فترة تدريبي، ماذا يجب أن أثبت أكثر من ذلك بعد ما حققته؟".

وأوضح: "لقد نجحت في حصد لقب الدوري في جنوب إفريقيا 5 مرات متتالية، لذلك لا أعتقد أن هناك ما أفعله في هذا العمر".

 وأكد: "أنا طموح دائمًا، وأرغب في التقدم والتطور في مسيرتي، لذلك قررت خوض تجربة التدريب في شمال إفريقيا ثم الخليج في السعودية والإمارات".

وتابع: "لا أعلم ماذا سأفعل، ولكن ربما أعود إلى السعودية مجددًا، وربما قطر".

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وأضاف: "إذا كنت أملك الخيار، فإنني سأعود إلى السعودية مجددًا، هناك المنافسة قوية وكل الإمكانات متاحة لك".

وواصل: "هناك تجد جميع اللاعبين الكبار، مثل سيكو فوفانا، أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا، وغيره الكثير من اللاعبين المميزين، وكذلك أفضل المدربين".

واختتم بيتسو موسماني تصريحاته، مشددًا: "حتى أكون صادقًا، أريد أن أتواجد في هذا الدوري، فهو المكان الذي سيستضيف كأس العالم 2034".

يذكر أن فريق أبها قد هبط لدوري الدرجة الثانية السعودي، بعدما خسر في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي أمام الحزم، والذي هبط أيضًا إلى دوري يلو بعد موسم واحد فقط من صعوده.

وتواجد فريق أبها في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، بينما تواجد الحزم في المركز الأخير والثامن عشر برصيد 24 نقطة.

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