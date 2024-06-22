إنجازات 30 يونيو.. 150 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات

يحيي الشعب المصري بعد أيام الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة التي سطر فيها بإرادته الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وكتب بأغلى التضحيات التي قدمها ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري ضاربًا أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغ معدل نمو القطاع 16.3%؛ ليصبح الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية، وارتفع حجم إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بنسبة نمو 75%.

وحقق القطاع زيادة كبيرة في الصادرات الرقمية، حيث وصلت إلى 6.2 مليار دولار، بنسبة نمو 26%. واحتلت مصر المركز الثالث عالميًا في "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023". كما تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية عاملة في صناعة التعهيد، لإنشاء والتوسع في 85 مركز تعهيد وتوظيف 60 ألف متخصص على مدار 3 سنوات.

وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، تستهدف وزارة الاتصالات تأهيل نحو 500 ألف متدرب على أدوات سوق العمل بميزانية تتجاوز 1.8 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. كما تم إنشاء 20 مركزًا لإبداع مصر الرقمية، وتخطط الوزارة للوصول إلى إجمالي 30 مركزًا لدعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب.

وقامت وزارة الاتصالات بإنشاء 3048 محطة تغطية جديدة بخدمات المحمول، لإتاحة النفاذ واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات للمواطنين، وفقًا لخطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول.

واستهدفت وزارة الاتصالات توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، حيث جري بدء تصنيع الهواتف المحمولة محليا في مصر بالتعاون مع 5 شركات عالمية بنسبة تصنيع محليًا تزيد على 40% وتأسيس مصنعين لتصنيع الساعات الذكية وإكسسوارات الهواتف والسماعات اللاسلكية.

كما تم مد 300 قرية بكابلات الألياف الضوئية وإنشاء وتطوير1367 برج محمول وتنمية المهارات الرقمية لأكثر من 50 ألف مواطن وإنشاء وتطوير 159 مكتب بريد بقرى المرحلة الأولى لحياة كريمة وتحقيق أكثر من 90% نسب إنجاز في تطوير مكاتب البريد بجميع مراحل مشروع حياة كريمة.



وتقدمت مصر 16 مركزا في مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن مؤسسة GSMA الصادر في 2023 ويقيس اتصال المحمول بالإنترنت في الدول على مستوى العالم؛ لتصبح مصر في فئة الدول المتقدمة وتصل إلى المركز 79 مقارنة بالمركز 95 في العام الذي يسبقه.

كما تصدرت مصر ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الإفريقية بمتوسط سرعة 64.5 ميجابت/ ثانية في شهر نوفمبر الماضي، وفقا للتقرير الصادر من شركة Ookla "أوكلا" العالمية الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت.