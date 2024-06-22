قبل ولاد رزق 3.. أفلام حققت الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما

حالة من المنافسة أشعلها فيلم ولاد رزق 3- القاضية، الذي عرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحي المبارك 2024، بسبب الإيرادات الكبيرة التي فاقت كل التوقعات؛ حتي إنها أصبحت الأعلى في تاريخ السينما حتى الآن.

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية أبرز الأفلام التي حققت أعلى إيرادات في تاريخ السينما، قبل ولاد رزق 3.

ولاد رزق 3

حقق فيلم ولاد رزق3 في اليوم الخامس من أيام عيد الأضحي إيرادات وصلت لـ14,071,053 جنيه في مصر، وحقق فيلم ولاد رزق 3 بعد 9 أيام من عرضه إيرادات وصلت لـ153 مليون جنيه، ليكون هو الفيلم الأعلى إيراد في شباك التذاكر في السينما المصرية والعربية، حسبما صرح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

بيت الروبي

قبل عرض ولاد رزق 3، كان فيلم بيت الروبي، هو الأعلى تاريخيًا في الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا وإيرادات كبيرة على شباك التذاكر، والفيلم كان من بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والنجم محمود كريم عبدالعزيز، بالإضافة إلى نخبة من ألمع نجوم الفن.

وحقق فيلم "بيت الروبي" إيرادات وصلت لـ129,846,801 جنيه، ليأتي فيلم ولاد رزق 3، ويزيحه ليحتل المركز الثاني ضمن الأفلام التي حققت إيرادات تاريخية.

كيرة والجن

في عام 2022، أُنتج فيلم "كيرة والجن" للنجمين أحمد عز، والنجم كريم عبدالعزيز، وحقق حينها إيرادات تاريخية في تاريخ السينما.

كيرة والجن، حقق إيرادات مرتفعة على شباك التذاكر لأنه كان يضم أسماء كِبار النجوم الذين فضلهم الجمهور وأحب أعمالهم، فوصلت هذه الإيردات لـ 117,280,715 جنيه، ويأتي في المركز الثالث في قائمة الأفلام التي حققت أعلى إيرادات في تاريخ السينما.

الفيل الأزرق 2 وولاد رزق 2

جاء فيلم الفيل الأزرق 2 ليحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر عام 2019 وقت عرضه وصلت لـ 103,633,29 جنيهً، تزامنًا مع عرض الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق الذي حقق إيردات وقتها وصلت لـ 100,753,422 جنيهًا، جعتله يحتل المركز الذي تلي الفيل الأرزق 2.

كازابلانكا 2019

كما تمكن فيلم كازابلانكا لـ أمير كرارة أن يحقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر وقت عرضه عام 2019، حيث وصلت إيراداته لـ 79,156,808 جنيه، وهو الأمر الذي جعله يدخل قائمة الأفلام الأعلى إيراد.

شقو

بالعودة لموسم 2024، تمكن فيلم شقو من الدخول في قائمة الأفلام الأعلى إيراد، للفنان عمرو يوسف، ومحمد ممدوح المعروف بـ "تايسون"، والفنانة دينا الشربيني، مع مشاركة نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم الفنانة يسرا، فوصلت إيراداته لـ78,798,544 جنيه.

الممر

كان لفيلم الممر للفنان أحمد عز، مكانة خاصة لدي الجمهور تحديدًا بسبب نوعية الفيلم وتأثر الجمهور بها، ليدخل الفيلم في القائمة وظل محتلا القائمة لفترة طويلة، فوصلت إيراداته وقت عرضه داخل دور العرض السينمائي عام 2019 لـ 74,495,223 جنيه.

الحريفة

وحقق فيلم الحريفة وقت عرضه هذا العام داخل دور العرض السينمائية، نجاحا كبيرا، واعتبر صنّاعه أن هذا النجاح طفرة، نتيجة أن جميع أبطاله كانوا من الشباب، وبعضهم خاض التمثيل للمرة الأولى، ودخل الفيلم القائمة بإيرادات وصلت لـ 73,676,148 جنيه.