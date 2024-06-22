المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 محور اهتمام الجميع في أول أيام امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023-2024 المضافة للمجموع صباح اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بمادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

جميع المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة

يعرض الدستور للقراء من خلال السطور التالية المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة علمي علوم لعام الدراسي الجاري 2023- 2024:-

يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

يعقد امتحان مادة الفيزياء يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.

يعقد امتحان مادة الكيمياء يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

يعقد امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر والهندسة الفراغية) يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

يعقد امتحان مادة الرياضيات البحتة (تفاضل والتكامل) يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024.

يعقد امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

يعقد امتحان مادة الرياضيات التطبيقة (الديناميكا) يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024.

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

يعقد امتحان مادة الفيزياء يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024.

يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024.

يعقد امتحان مادة الكيمياء يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

يعقد امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

يعقد امتحان مادة الأحياء يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

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