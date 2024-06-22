السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انتهاء العيد.. محافظ أسوان يوجه بجاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لجميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتجهيز المراكز التكنولوجية الـ 10من أجل تقديم كافة أوجه الدعم وتسخير الإمكانيات اللازمة أمام المواطنين أثناء قيامهم بإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بدءًا من الغد عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. 

تجهيز المراكز التكنولوجية الـ 10 لاستقبال المواطنين 

وشدد اللواء أشرف عطية على بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف الجميع لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

 مناشدة المواطنين بأهمية التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء 

وناشد أشرف عطية المواطنين بأهمية التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، واستثمار هذه الفرصة الذهبية التي تقدمها أجهزة الدولة، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بالتواجد المستمر داخل المراكز التكنولوجية للرد على أى استفسارات للمواطنين، وتقديم التسهيلات والتيسيرات المختلفة، وتذليل أى عقبات تواجههم. 

وجاء ذلك استكمالًا لسلسلة الجهود المتواصلة التي تقوم بها الأجهزة المعنية لتقديم أفضل وأعلى التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وطبقًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمتابعة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة. 

محافظ أسوان طلبات التصالح مخالفات البناء المراكز التكنولوجية رؤساء المراكز

مواد متعلقة

دموع وانهيار.. اللغة العربية ترسم الحزن على وجوه طالبات الثانوية بأسوان

محافظ أسوان يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة

إغماء طالبتين فى امتحان الثانوية العامة بأسوان

انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى مياه النيل بأسوان

محافظ أسوان يتابع استعدادات اللجان لاستئناف امتحانات الثانوية العامة.. غدًا

محافظ أسوان يُعزى أُسر المتوفين خلال موسم الحج

وفاة شاب فى حادث تصادم قبل يوم من حفل زفافه بأسوان

7 آلاف طالب فى 27 لجنة.. أسوان مستعدة لاستئناف امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

مدبولى يكلف بسحب رخص 16 شركة سياحة سفرت حجاجًا وإحالة مسئوليها للنيابة

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

رائد سعد.. قائد عمليات حماس الذى أرهق الاحتلال الإسرائيلى

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقصف مربعًا سكنيًا فى مخيم الشاطئ بغزة (فيديو)

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة