بعد انتهاء العيد.. محافظ أسوان يوجه بجاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لجميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتجهيز المراكز التكنولوجية الـ 10من أجل تقديم كافة أوجه الدعم وتسخير الإمكانيات اللازمة أمام المواطنين أثناء قيامهم بإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء بدءًا من الغد عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

تجهيز المراكز التكنولوجية الـ 10 لاستقبال المواطنين

وشدد اللواء أشرف عطية على بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف الجميع لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

مناشدة المواطنين بأهمية التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وناشد أشرف عطية المواطنين بأهمية التقدم لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، واستثمار هذه الفرصة الذهبية التي تقدمها أجهزة الدولة، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بالتواجد المستمر داخل المراكز التكنولوجية للرد على أى استفسارات للمواطنين، وتقديم التسهيلات والتيسيرات المختلفة، وتذليل أى عقبات تواجههم.

وجاء ذلك استكمالًا لسلسلة الجهود المتواصلة التي تقوم بها الأجهزة المعنية لتقديم أفضل وأعلى التيسيرات والتسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية 1121 لسنة 2024، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وطبقًا لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمتابعة من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.